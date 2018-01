Linda Dupree, belle infirmière spécialisée dans les soins palliatifs est aussi dotée d'une ambition sans limite. Elle s'occupe de Félicia. Atteinte d'un cancer en phase terminale et épouse de Hank Cavanaugh, riche propriétaire d'un élevage de chevaux, elle est mère de deux jeunes femmes : Jenny et Marica. Dès la mort de Félicia, Linda déploie tous ses charmes pour séduire Hank et se faire épouser.