Faux semblants

Shane, manager dans une entreprise de fret, et Cameron vivent le grand amour dans une petite ville de Floride. Shane semble plutôt apprécié à son travail jusqu’à ce que Kelly, la chef comptable et son ex-petite amie, vienne lui demander pourquoi, depuis qu’il est en poste, des conteneurs disparaissent tous les mois et n’apparaissent plus sur aucun des registres dont il est responsable. Shane s’en défend, mais il ne parvient pas à donner d’explication valable. Le soir même, il reçoit un mystérieux appel et il est obligé de quitter la maison en pleine nuit. Dans le même temps, Kelly, elle aussi sortie en pleine nuit, se fait renverser par une voiture au milieu de nulle part. Partout où il se rend, le lieutenant Ortega, chargé de l’enquête, rencontre Monica Gordon, une journaliste arriviste qui cherche à tout prix à faire du sensationnel. Très vite, Monica profite des quelques informations qu’elle a pour incriminer publiquement Shane. La pression s’accentue encore lorsque, quelques jours plus tard, Maria, la petite amie de Kelly, qui travaille également à la comptabilité de la société de fret, est retrouvée morte, assassinée. La police arrête alors Shane et trouve dans sa corbeille à papiers des documents comptables partiellement détruits. Maintenant en prison, celui-ci ne parvient toujours pas à s’expliquer, mais il demande à Cameron d’aller voir Monica Gordon, pour qu’elle le sorte de là. Celle-ci accepte de demander à son avocat de faire sortir Shane à la condition qu’il accepte de répondre à une interview exclusive dès sa sortie.