Derrière la façade d'une parfaite vie de banlieue, une famille cache un lourd secret : Marianne et ses enfants sont quotidiennement soumis à la violence et au caractère imprévisible de Daniel, leur mari et père. Craignant pour leur sécurité, Marianne et ses enfants prennent la fuite et adoptent de nouvelles identités. En sécurité, loin de leur bourreau, ils vont pourtant devoir finir par lui faire face pour se libérer, une fois pour toutes, de la crainte...