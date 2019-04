La femme la plus recherchée d'Amérique

Qui est Sarah Pender ? Une brillante et jeune étudiante qui s’est retrouvée au mauvais endroit, au mauvais moment ou une dangereuse manipulatrice capable de tout pour arriver à ses fins ? Personne n’a la réponse. Condamnée à cent dix ans de prison pour un double meurtre, elle ne cesse de clamer son innocence. Elle suscite des passions chez les autres détenues et les hommes qui croisent sa route… N’ayant plus de recours légaux pour faire réviser son procès, elle s’échappe de la prison. De nombreuses personnes n’hésitent pas à prendre d'importants risques pour lui venir en aide. Le marshall Harlan la pourchasse, fasciné par la personnalité complexe de Sarah.