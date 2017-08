Le feu de la vengeance  

Hadley et Brian Warner forment un couple heureux, mais ils viennent de traverser une période difficile. En effet, ils se sont séparés brièvement à cause des problèmes d'alcool de Brian et Hadley a accidentellement tué une jeune femme lors d'un accident de voiture. Dans l'espoir de laisser ces douloureux souvenirs derrière eux, ils partent passer une semaine dans un chalet en forêt, accompagnés de leur fille, Sandra, âgée de dix-sept ans. Là-bas, ils rencontrent le mystérieux Al, qui, s'il paraît étonnamment accueillant et serviable, semble avoir des intentions malveillantes envers la famille Warner.