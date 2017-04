Le fiancé aux deux visages  

Philip Markoff vit une toute nouvelle et douce idylle avec Megan McAllister. Ils sont internes en médecine dans la prestigieuse Université de Boston. Pourtant, le jeune homme mène une double vie. Il surfe sur des sites érotiques et rencontre des escort girls la nuit. En réalité, il organise ces rendez-vous pour voler les jeunes femmes. Une nuit, une rencontre tourne au drame : il assassine une escort girl et s'enfuit... Un détective est chargé de résoudre ce meurtre. Quant à Megan, elle refuse de voir la vérité en face sur les réels agissements de son petit-ami.