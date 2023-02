Fiancée à un imposteur

Voilà maintenant plus d’un an qu’Allison May est divorcée de George. Sous l’impulsion de son amie Brenna, elle s’inscrit sur un site de rencontres. Quelques temps plus tard, elle rencontre un homme, Vincent Black. Séduisant, il semble bien sous tous rapports. Allison est conquise. Elle tombe amoureuse de lui. Mais le charmant quadragénaire dissimule une facette plus sombre.