La fiancée des neiges

Greta Kane est journaliste dans un magasine people. Pour obtenir une promotion, elle est chargée d'enquêter sur la famille Tannenhill afin de découvrir lequel des fils va se fiancer. Sur la route de Big Bear, lieu de vacances des Tannenhill, sa voiture reste coincée dans la neige. Elle tombe alors accidentellement sur Ben Tannenhill et se fait passer pour une autre personne. Lorsque Ben apprend que son ex-petite amie, Claire Sinclair, fréquente maintenant son frère et qu'il l'a amenée pour les vacances de Noël, il fait passer Greta pour sa petite amie. Greta profite de la situation pour pouvoir rester chez les Tannenhill et obtenir des informations. Mais au fur et à mesure, elle se sent de plus en plus à l'aise avec la famille et tombe amoureuse de Ben...