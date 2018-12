La fille du Père Noël

Mary est une jeune femme hyperactive et une consultante d’entreprise très douée. Sa vie va changer quand sa mère va lui annoncer que son père a eu une crise cardiaque. Or son père est le Père Noël et on est à un mois de Noël. Mary part donc au Pôle Nord chez ses parents et décide de remplacer son père, mais à sa façon. Elle impose aux Elfes qui préparent les jouets des méthodes très modernes. Elle change tout et c’est la catastrophe. De plus, son petit ami arrive sans prévenir et n’a plus qu’une idée, faire de cet endroit magnifique un lieu touristique très prisé. La frénésie de la vie moderne est incompatible avec l’esprit de Noël. Mary saura-t-elle faire parler le langage du cœur et se montrer digne de remplacer son père ?