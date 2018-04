Scott, ex-sapeur-pompier, et un groupe de militants écologistes s'apprêtent à accrocher une bannière sur un silo rempli de pétrole mais ils réalisent tout à coup qu'une bombe a été déposée sur le site et va exploser d'ici quelques secondes. Le groupe réussit à trouver refuge mais l'explosion provoque une tornade de feu qui détruit tout sur son passage. Scott et son équipe sont accusés de terrorisme et doivent stopper cette tornade avant qu'elle ne détruise la ville de Los Angeles.