Flirt avec le danger

Avery, Kaley et Mandy sont les meilleures amies du monde. Elles ont créé un blog de canulars vidéo et tout le monde autour d’elles est susceptible d’en être victime. Kaley, la plus culottée d’entre elles, découvre un site sur lequel les hommes peuvent acheter une femme étrangère et crée un faux profil pour appâter l’un d’entre eux. Elle se fait passer pour Diwata, une jeune et jolie Philippine. John, un informaticien, mord à l’hameçon. Le jour où il croit attendre sa future femme à l’aéroport, Kaley fait filmer la scène à Mandy pour mettre la vidéo sur leur blog, malgré la réticence de ses deux amies. Conscient qu’il a été piégé, John décide de se venger et kidnappe les filles dans le but de les vendre à un réseau de prostitution...