French romance

Terry Russel, auteur à succès de romans d’amour est en panne d’inspiration. Elle vient de divorcer et élève seule sa fille adolescente. Son éditrice, Leslie Everston, lui arrange un rendez-vous avec son frère Matthew, célèbre chef et propriétaire d’un restaurant très prisé à New York. La rencontre est un fiasco. Matthew se comporte en séducteur inconstant, Terry lui fait la morale. Le courant ne passe pas...