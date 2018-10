Mon futur ex et moi

Annie et Ben, âgés de 18 et 19 ans, vivent dans une ferme dans l’Iowa. Très amoureux l’un de l’autre, ils se marient en secret, mais le père d’Annie les oblige à annuler leur union. Désespéré, Ben part pour New York où un travail l’attend. Quinze ans plus tard, Annie s’occupe de la ferme. Elle est fiancée à Joe, son ami d’enfance. Celui-ci la presse de l’épouser. Alors qu’Annie se décide enfin à fixer une date, elle découvre que son mariage avec Ben n’a jamais été officiellement annulé. Elle part pour New York afin de découvrir le fin mot de l’histoire mais revoir Ben, son premier amour, réveille des sentiments qu’elle croyait éteints depuis longtemps...