Mon futur ex et moi

Annie et Ben ont dix-huit et dix-neuf ans et vivent dans une ferme dans l’Iowa. Très amoureux l’un de l’autre ils se marient en secret mais le père d’Annie les oblige à annuler le mariage. Désespéré, Ben part à New-York où un travail l’attend. Quinze ans plus tard, Annie s’occupe de la ferme, elle est fiancée à Joe, son ami d’enfance. Celui-ci la presse de l’épouser. Alors qu’Annie se décide enfin à fixer une date, elle découvre que son mariage avec Ben n’a jamais été officiellement annulé. Elle part à New-York pour découvrir le fin mot de l’histoire mais revoir Ben, son premier amour, va réveiller des sentiments qu’elle croyait éteints depuis longtemps...