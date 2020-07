Gentleman menteur

Julie Stevens est une belle jeune femme, forte et indépendante. Depuis la mort de son mari, elle mène une petite vie tranquille avec son fils, Charlie, et dirige une galerie d’art dont elle est propriétaire. Elle fait la rencontre de Martin Hale, également veuf, nouvellement installé en ville avec sa fille, Dana. L’attirance est immédiate. Hélas, Julie ignore que Martin est un arnaqueur professionnel. Il séduit les femmes riches pour mieux les voler et se volatiliser ensuite. Pourtant, Martin est fermement décidé à tourner la page et à se ranger.