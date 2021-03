Grace Tanner, seule face à son mari (avec Elisabeth Rohm de New York, police judiciaire.)

A l’aube de ses 40 ans, Grace, ravissante hôtesse de l’air célibataire et épanouie, se demande s'il ne serait pas temps de se poser un peu, d’avoir une vie plus saine et, si possible, de trouver l’homme de sa vie. Lorsqu’elle rencontre le beau Docteur Paul Carter, nutritionniste particulièrement attentionné avec elle, elle pense avoir trouvé la perle rare. Les premières semaines avec Paul lui donnent raison, mais arrivent les premières crises de jalousie, d’abord légères, puis de plus en plus compliquées à gérer.