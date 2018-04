Grossesse en danger

Ivy et David Rose attendent avec angoisse et impatience la naissance de leur premier enfant. Lorsque Melinda, une ancienne du lycée, se présente au vide-grenier que les Rose ont organisé dans leur jardin, Ivy est loin de se douter que son existence tranquille va très vite voler en éclats. Melinda, enceinte comme Ivy, est portée disparue quelques jours plus tard et la police commence à soupçonner David. Serait-il possible que le mari d'Ivy, le garçon le plus honnête et le plus affectueux qu'elle ait jamais rencontré, soit l'amant de Melinda depuis des mois ? En proie au doute, la jeune femme mène l'enquête. Mais le passé sombre de Melinda refait surface et Ivy se retrouve plongée en plein cauchemar.