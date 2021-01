Grossesses rivales

Amanda et Connor sont des adolescents heureux et amoureux. Lors d’une soirée où Amanda est absente, Heather, une jeune fille récemment arrivée en ville, charme Connor et profite de son ébriété pour passer la nuit avec lui. Elle a un plan en tête : tomber enceinte de ce garçon de bonne famille afin de lui soutirer un maximum d’argent. Son plan fonctionne. En revanche, personne n’avait prévu qu’Amanda tombe également enceinte de Connor. Contrairement à Heather, il s’agit là d’un accident. Lorsque les deux grossesses sont révélées, Amanda, Connor et leurs familles respectives sont sous le choc et le couple d’adolescents vole en éclats. De son côté, Heather est ravie. Elle espère s’accaparer Connor. Elle est prête à tout pour assurer son plan diabolique : elle tue un ex petit-ami qui menace de tout révéler et tente de tuer Amanda...