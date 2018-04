La guerre des ex

Jake Cornell est propriétaire du club de basket des Cougars. Alexandria et Barton, ses enfants, souhaitent le vendre afin de voler de leurs propres ailes. Pour l'empêcher, Jake essaie de convaincre Frankie, son ex-femme, de ralier son camp. Mais il se montre si maladroit, qu'elle décide de le vendre. Mademoiselle Tzu, la jeune maîtresse de Jake, suggère de menacer de déprécier le club pour faire fuir les acheteurs. Mais la menace a un effet contraire et Frankie prend la direction des Cougars. Elle fait dessiner les maillots par un styliste et modifier les menus par un chef. Elle remplace l'ancien coach par le joueur vedette de l'équipe. Jake doit reconquérir Frankie. Une fois parvenu à ses fins, il pense récupérer le club et traite les améliorations de Frankie avec mépris. Elle le met alors à la porte et un juge est chargé d'arbitrer leur différend. Les témoignages de ses enfants et de son ex-femme font comprendre à Jake à quel point il a été un père et un mari exécrable et égoïste.