Harry & Meghan : désillusion au palais

Après un mariage digne des contes de fées, Meghan découvre vite la cruauté des tabloïds anglais et de la Firme, l’entreprise de la famille royale britannique. Victime de propos racistes, livrée à elle-même, prisonnière dans sa propre maison, ses moindres faits et gestes sont commentés et critiqués. Harry cherche du soutien auprès du prince William et du reste de sa famille, mais se trouve vite esseulé lui aussi. Malgré un voyage en Afrique qui redore quelque peu l’image du couple Sussex, la situation devient intenable au point que Harry et Meghan décident de prendre leur indépendance. La nouvelle fait l’effet d’un tsunami à Buckingham. La reine Élizabeth tente de trouver un accord entre les partis, mais la rupture est consommée. Après des mois d’attente et de négociations infructueuses, Harry et Meghan s’envolent finalement pour le Canada, puis pour les États-Unis où une nouvelle vie les attend.