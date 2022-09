Il était une foi

La jeune pasteure associée, Casey Hart, se retrouve nommée Pasteur titulaire après le départ en retraite inattendu du Révérend Blake, alors qu’elle pensait démissionner. En effet, après une expérience malheureuse dans une précédente congrégation, Casey ne pense plus être faite pour le pastorat. Contrainte de rester en attendant qu’un nouveau pasteur arrive, elle espère que les paroissiens accepteront sa titularisation. Malheureusement, cette nomination ne plait pas à tout le monde et tout particulièrement à l’une des principales contributrices du Temple, Olivia Tompkins qui considère que Casey n’a pas assez d’expérience pour assurer une telle charge. Pour surmonter ces critiques Casey peut compter sur le soutient de son ami le Révérend David dont elle est amoureuse en secret. La crédibilité de Casey se retrouve ébranlée lorsque le comité de la paroisse constate une baisse significative des offrandes après ses offices. Les offrandes continuant à baisser de façon étrange, Casey décide d’installer une caméra de surveillance dans la sacristie qui garde le tronc à offrandes. Elle découvre alors que c’est en fait Olivia Tompkins qui vole dans le tronc afin de faire croire que les paroissiens donnent moins à cause d’elle. Celle-ci se rend donc, sans en parler à personne, chez Olivia pour de lui demander des explications. Olivia lui avoue alors qu’elle ne supporte pas qu’une femme soit à la chaire car, lorsqu’elle était jeune, on le lui a interdit. Plutôt que de la dénoncer, Casey convainc Olivia de se présenter, malgré son âge, à l’école religieuse pour enfin devenir pasteur. Grâce à cette mésaventure, Casey retrouve le goût du pastorat, ne quitte donc pas le ministère et dévoile à David son amour qui, lui, avoue l’aimer aussi.