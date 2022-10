Indécente proposition

Le couple de Becca et Ron traverse une période difficile depuis que la jeune femme est obligée de faire des heures supplémentaires à l'hôpital en attendant que son mari retrouve du travail et qu'ils essaient en vain de faire un enfant. Lors d'un dîner chez leurs riches amis Mindy et Max, ces derniers leur proposent de pimenter leurs relations en échangeant leur partenaires respectifs. D'abord choqués par cette idée, ils finissent par accepter, pourvu que chacun respecte certaines règles. Ils ne devront se renconter qu'en présence les uns des autres et il suffira que l'un d'eux décide d'arrêter pour que les autres mettent également fin à l'expérience. Dans un premier temps, Becca et Ron se prennent au jeu, mais bientôt Ron, gagné par la jalousie, décide de mettre fin à ces soirées.