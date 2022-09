Indécente proposition

Le couple de Becca et Ron traverse une période difficile depuis que la jeune femme est obligée de faire des heures supplémentaires à l'hôpital en attendant que son mari retrouve du travail et qu'ils essaient en vain de faire un enfant. Lors d'un dîner chez leurs riches amis Mindy et Max, ces derniers leur proposent de pimenter leurs relations en échangeant leur partenaires respectifs. D'abord choqués par cette idée, ils finissent par accepter, pourvu que chacun respecte certaines règles. Ils ne devront se renconter qu'en présence les uns des autres et il suffira que l'un d'eux décide d'arrêter pour que les autres mettent également fin à l'expérience. Dans un premier temps, Becca et Ron se prennent au jeu, mais bientôt Ron, gagné par la jalousie, décide de mettre fin à ces soirées. Le couple connait une nouvelle crise quand Becca découvre que son mari a appris qu'il souffrait d'infertilité et le lui a caché. Un soir, ce dernier retourne seul dans le club privé, où les quatre amis se sont déjà rendus, ignorant que Becca et Max, de leur côté, se voient en cachette. Entre temps, des fleurs, puis un landeau sont envoyés par un expéditeur anonyme à la jeune femme qui remarque aussi la présence inquiétante d'un voiture noire devant chez elle. Un soir, alors qu'ils dînent chez leurs amis pour fêter le nouveau chantier de construction que Ron vient de déccrocher auprès de la mairie, des photos compromettantes sont envoyées simultanément sur leurs téléphones. La réaction du maire est immédiate. Ron perd le projet et les deux couples se déchirent.Mais un soir, Becca reçoit un texto de Mindy lui donnant rendez-vous chez elle. Elle y trouve son mari prisonnier de son amie, armée et menaçante, qui lui avoue son admiration et son amour obsessionnel.