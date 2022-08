Innocence volée

Mark n’aspire qu’à une chose : perdre sa virginité pendant la période estivale. Mais sa mère, célibataire et très possessive, ne lui facilite pas la tâche, tant elle le tient sous étroite surveillance. Quand il croise par hasard la route de Carissa Kensington, de vingt-cinq ans son aînée, il ne se fait pas prier pour lui rendre service, puis il cède à ses avances très directes et passe la nuit avec elle. S’en suit une passion violente à la limite du sadomasochisme. Tanya, la mère de Mark, ne voit pas d’un bon œil cette relation hors norme et cherche un moyen de ramener son fils à la raison. La manière forte ne faisant que renforcer les liens qui unissent Carissa et son fils, Tanya décide d’inviter à déjeuner Mélanie, une jeune fille sur laquelle Mark avait des vues. Son plan fonctionne à merveille. Mark se détourne de Carissa et fréquente Mélanie. Une fois au courant, Carissa menace de tuer Mélanie si celle-ci continue de voir Mark, allant même jusqu’à lui taillader le visage afin qu’elle comprenne bien qu’elle ne plaisante pas...