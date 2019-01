Instinct de survie : l'océan de la peur

Paige Lewis a créé avec ses amis Seb, Kahaia et Evan une chaîne vidéo sur internet, "La Vie en Live", sur laquelle les abonnés peuvent suivre leur quotidien au gré de leurs voyages à travers le monde. Ils filment leurs excursions et leurs expériences, toutes plus excitantes et dangereuses les unes que les autres. Lindsey, la petite soeur de Paige, a rejoint le groupe il y a un peu plus d'un an. Seb et elle sont immédiatement tombés amoureux l'un de l'autre et leur histoire d'amour a fait bondir l'audience de la chaîne. Seb a l'intention de lui faire sa demande en mariage au cours de la plongée sous-marine qu'ils vont faire dans une réserve naturelle où l'accès est en théorie interdit. Tout le monde embarque dans le petit hydravion que Paige a réussi à trouver. Le pilote accepte de couper les radars pour ne pas qu'ils se fassent repérer. En vol, près de la réserve, l'hyravion se disloque et s'écrase en pleine mer. Lindsey, Seb et Kahaia ont miraculeusement réchappé à l'accident mais des requins blancs rôdent ... S'engage alors un combat à mort pour survivre...