Intuition maternelle  

Kate Aldrich est une mère de famille qui vit très mal son divorce et le remariage de son ex-mari à Laura. Angoissée et fragilisée par cette période difficile, elle suit une thérapie et tente de régler ses problèmes d’alcool. Mais les médicaments qu’elle doit prendre pour soigner ses crises d’angoisse lui font faire des rêves étranges et inquiétants dans lesquels sa fille, Izzy, est en danger. Quand la réalité commence à prendre le pas sur la fiction, elle pense avoir des prémonitions et met tout en œuvre pour protéger sa petite fille. Elle voit Laura comme une menace pour sa fille...