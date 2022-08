J'ai tué ma meilleure amie

Shane Riley vient d’accoucher de son deuxième enfant, le premier avec son petit ami, Alex. Heather Thomas, une jeune fille bipolaire, vient d’avoir son premier bébé avec Chase. Celui-ci la trompe et ne semble pas concerné par la naissance de l'enfant. Les deux jeunes mamans font connaissance à la maternité et deviennent très vite amies. Un an plus tard, elles sont inséparables et habitent à deux pas l’une de l’autre. Chase veut maintenant partager la garde du bébé, ce qui ne plait pas du tout à Heather qui a élevé sa fille seule depuis le début. Lorsque Chase vient pour discuter de son droit de garde, Heather a une crise de colère et le menace avec un couteau. Chase s’en va avec le bébé et engage une procédure pour récupérer sa garde. Une audience au tribunal est organisée pour décider du sort de l’enfant. Shane se porte volontaire pour témoigner en faveur d’Heather.