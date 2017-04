Jalousie maladive  

Jodi Arias, une jeune californienne fleur bleue mais un peu perdue, assiste à un séminaire de développement personnel qui la touche beaucoup. Elle décide d'aborder Travis Alexander, le jeune et séduisant conférencier. Elle lui fait des avances dès le premier soir, mais Travis refuse à la fois par respect envers Jodi et pour se conformer aux préceptes de son église, très importante à ses yeux. Travis fréquente Jodi durant plusieurs mois, au grand dam de ses amis mormons qui n'apprécient guère la jeune femme. Lorsque deux d'entre eux lui en parlent, Travis rétorque qu'il ne fait pas de projets d'avenir avec elle, mais Jodi surprend la conversation. Devant son insistance, il rompt avec elle. Quelques semaines plus tard, Travis croise Jodi au supermarché : elle est venue s'installer dans sa ville. Ils reprennent leur liaison, mais après s'être mis d'accord sur le fait qu'elle n'aura pas d'avenir. Parallèlement, Travis fréquente Katie, une jeune mormone qu'il souhaite épouser.