Je n'ai pas tué mon mari !

Alors que Charlie n'est pas rentré pour fêter avec Mary leur anniversaire de mariage, celle ci passe la soirée avec leur voisin, Trevor. Ils s'embrassent, mais au dernier moment, avant que leurs ébats n'aillent plus loin, elle se rétracte et lui dit qu'ils ne doivent pas commettre cette erreur. Quand Charlie rentre, il s'excuse d'être resté plus tard que prévu sur le chantier de la maison de la plage dont il s'occupe. Le lendemain soir, Mary et Charlie, réconciliés se retrouvent pour dîner, mais Trevor et sa femme Susan se joignent à eux. Le lendemain, Charlie est retrouvé mort sur le chantier. La police soupçonne Mary. Susan, avocate, propose de l'aider à se défendre.