Je suis sa mère !

Vanessa et Mark ont adopté une petite fille, Lacy, et vivent heureux. Vanessa doit ouvrir son nouveau restaurant, mais la veille de l’ouverture officielle, son sous-chef est assasiné. Vanessa cherche à le remplacer et découvre la candidate idéale : Caryn. Mais elle ignore que Caryn est en réalité la mère biologique de Lacy. Elle est une dangereuse psychopathe prête à tout pour récupérer sa fille...