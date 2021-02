Je t'aime à te tuer !

Camille, professeure de littérature dans un lycée, découvre que son amant, Rafael, est un tueur en série. Elle échappe de peu à la mort et témoigne contre lui lors d’un procès où il est condamné la réclusion à perpétuité pour ses huit victimes. Grâce au programme de protection des témoins, Camille et Violette, sa fille, changent de vie, d’identité, de ville et débutent une nouvelle vie...