Je te surveille

Anna Taylor, jolie étudiante en droit, vit avec sa sœur Sasha et le petit ami de celle-ci Matt. Un jour, sous la pression de sa sœur qui se moque d’elle parce qu’elle n’a pas de chéri, Anna télécharge Swipe, une application de téléphone qui permet la mise en relation d’individus géographiquement proches et du coup de faire des rencontres. Elle commence par rencontrer Todd, mais sans grand succès. Puis, c’est au tour de Jake, un ancien camarade de lycée qui verse de la drogue dans son verre dès leur première rencontre. Interrompue par un coup de fil de sa mère, elle ne boit qu’une petite moitié de son verre de vin ce qui lui évite de tomber dans les griffes de ce Jake aussi stupide que bodybuildé. Elle veut abandonner ses recherches, mais finit par rencontrer Pete, un jeune architecte séduisant. Au retour de son premier rendez vous avec ce jeune homme, elle reçoit un message étrange sur son téléphone venant d’un correspondant Swipe anonyme : « Je te surveille ». Durant la nuit, son application lui indique que ce correspondant Swipe est tout près de chez elle, à moins de dix mètres. En panique, elle appelle la police qui lui explique que ce genre d’application est utilisé par beaucoup de pervers et qu’elle n’est malheureusement pas la première à en faire les frais. Mais tant qu’il n’a pas pénétré chez elle ou ne l’a pas agressée physiquement la police ne peut rien faire. Les messages étranges et flippant continuent jusqu’au moment où Pete l’architecte et nouvel amoureux d’Anna est étranglé alors qu’il était au volant de sa voiture. Sur la demande de l’inspecteur Thompson, Anna et sa sœur Sasha passe en revue tous les hommes de leur entourage en se demandant si l’un d’entre eux est ce correspondant anonyme et flippant. Un soir, alors que Sasha demande Matt de ramener Anna chez elle, Anna découvre dans la boite à gant de Matt un deuxième téléphone avec la photo de Pete, mort au volant de sa voiture. Elle comprend tout et envoie à Sasha la capture d’écran du téléphone de Matt. Matt voyant qu’il est découvert la kidnappe et, avant de la tuer, lui explique que tout ça c’est à cause d’elle parce qu’il l’aime et ne pouvait supporter de la voir rencontrer des hommes. Pendant ce temps, Sasha trouvant la maison vide appelle la police, et réussit à localiser l’endroit où se trouve sa sœur, grâce à son téléphone portable. Sasha arrive à libérer Anna avant que Matt n’ait pu la tuer et la police toute sirène hurlante arrive à temps pour tuer Matt qui, armé d’un pistolet, mettait les deux jeunes filles en joue.