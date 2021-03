Je vais épouser un prince !

Sara et Danny sortent ensemble depuis un an et sont éperdument amoureux l'un de l'autre. Elle est institutrice, lui est écrivain et essaie de vendre son premier livre. Il décide de la demander en mariage, mais sa demande s'accompagne d'une révélation fracassante : il n'a pas été tout à fait honnête avec Sara et lui a caché sa véritable identité. C'est en effet le prince et héritier du trône de Saint Ives, une toute petite monarchie dans les Îles Britanniques. Sara, malgré le choc de cette découverte, accepte sa demande en mariage et l'accompagne chez lui. Il veut en effet lui présenter ses parents et obtenir leur bénédiction, sans laquelle ils ne pourront pas se marier. Sara, spontanée, très ouverte et généreuse, détone tout de suite dans cet univers guindé et régi par de nombreuses règles. Tout le monde l'adore d'emblée, mais les parents de Danny et sa sœur, Fiona, prennent Sara en grippe et ne sont guère enclins à les laisser se marier. Fiona change d'avis en comprenant que si Danny épouse malgré tout cette roturière, comme le veut la tradition, il ne pourra plus régner et ce sera elle qui deviendra reine. Elle fait alors son possible pour parvenir à ses fins. Il faudra à Sara beaucoup de courage et finalement, savoir rester elle-même, pour se faire accepter par la famille de Danny et leur faire admettre que les traditions peuvent changer et qu'il devrait pouvoir épouser celle qu'il aime sans devoir renoncer au trône.