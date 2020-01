Sara et Danny sortent ensemble depuis un an et sont éperdument amoureux l'un de l'autre. Elle est institutrice, lui est écrivain. Il décide de la demander en mariage, mais sa demande s'accompagne d'une révélation fracassante : il n'a pas été tout à fait honnête avec Sara et lui a caché sa véritable identité. Il est en réalité le prince et héritier du trône de Saint Ives, une toute petite monarchie dans les Îles Britanniques.