Je veux votre mari !

Jill, ancienne journaliste s'étant reconvertie dans l'enseignement, croit vivre une union parfaite. Derek, son mari, brillant avocat dans un des cabinets les plus influents de la ville, est attentionné et bienveillant. Lauren, sa belle-fille, malgré quelques réflexes agressifs envers elle, s'avère être une adolescente pleine d'humour et de bon sens, mais cette paisible vie de famille va rapidement être bouleversée par l'arrivée d'une nouvelle venue dans les bureaux de Stan Weatherly, directeur du cabinet d'avocats. En effet, Nicole Clark a les dents longues et personne ne sait exactement jusqu'où elle est prête à aller pour obtenir ce qu'elle désire.