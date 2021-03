Je volerai ta vie ! (avec Yvonne Zima)

Lors d'une réunion de famille, Sienna profite d'une promenade en bateau pour tuer sa cousine, Hannah, et faire passer sa chute pour un accident. Sept mois plus tard, elle réussit à convaincre Tony, qui était le mari d'Hannah, de l'héberger quelques semaines. Elle s'efforce alors de lui prouver qu'elle est l'épouse parfaite : elle s'occupe des enfants, Maya et Luke, ainsi que du ménage et des courses. Lorsque la gouvernante lui fait de l'ombre, elle réussit à la faire congédier et lorsqu'elle se sent menacée par une collègue de Tony, elle la tue. Maya trouve le comportement de Sienna très louche, mais son père pense qu'elle se fait du souci pour rien...