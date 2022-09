Jim Henson's / Les secrets de Turkey Hollow

Ron Emmerson, récemment divorcé, se rend chez sa tante avec ses deux enfants, Tim et Annie, pour la fête de Thanksgiving. Tant Sarah habite Turkey Hollow, une petite ville spécialisée dans l’élevage de dindes et située à la lisière d’une forêt dans laquelle vivrait un monstre légendaire, l’abominable Houdou. L’oncle Ned, récemment décédé, avait passé la fin de sa vie à essayer de dénicher la créature en question. Après avoir trouvé le journal de son grand-oncle et découvert ses recherches, Tim entend d’étranges bruits venant de la forêt voisine au milieu de la nuit. Il décide d’aller voir s’il s’agit du monstre, et il ouvre par inadvertance la grille d’une ferme, libérant un nombre important de dindes. Le lendemain, le propriétaire de la ferme, Eldridge Sump, fait appel au shérif de la ville pour réclamer à tante Sarah la somme correspondant à la perte de ses volailles d’un montant avoisinant les 10 000 dollars, qu’elle aura l’obligation de payer sous 48 heures sous peine de devoir lui céder sa propriété. Tim décide alors de se lancer à la recherche du Houdou, après avoir vu qu’un journal verserait 10 000 dollars à la personne capable de prouver l’existence de la bête. Il finit par tomber sur de petits monstres bien différents de celui présenté dans la légende. Mais sa sœur et lui découvrent également l’existence d’un lieu secret en pleine forêt, abritant des croquettes aux hormones illégales destinées aux dindes de Sump. Les deux employés du fermier les surprennent et décident de les enfermer dans une remise avec les dindes qui étaient revenues d’elles-mêmes à la ferme pour avoir leur dose d’hormones, mais qu’il fallait absolument cacher pour pouvoir récupérer la propriété de la tante Sarah. Annie est alors prise d’une crise d’allergie à cause des plumes. Mais heureusement, Ron et Sarah les trouveront et les délivreront à temps, avec l’aide des petites créatures de la forêt.