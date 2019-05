Ma jumelle diabolique

Juliana et Deborah sont deux sœurs jumelles qui ont perdu leur père il y a quelques années. Juliana, la fille parfaite, a réussi à aller de l’avant et à tourner la page. Elle étudie la mode et pense devenir une grande designer. Elle est très proche de sa mère, Eve, mais a tendance à jeter l’argent par les fenêtres lors de ses nombreuses séances de shopping. Deborah, quant à elle, a sombré dans la drogue et l’alcool, se sentant responsable de la mort de son père. En effet, pour son anniversaire, elle lui avait demandé de réparer une vieille voiture dont le cric a lâché alors que son père se trouvait dessous. Juliana apprend que sa mère à l’intention de vendre la maison familliale pour aller s’installer avec son nouvel amour, Winston. Refusant de la laisser dilapider sa fortune, elle décide de prendre l’apparence de sa sœur pour tenter d’éliminer sa mère et ensuite, supprimer Deborah.