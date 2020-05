Justice coupable

Alors qu’elles font la queue pour valider leurs tickets de loto, Karen Donovan et sa nièce Ashley sont témoins d’un braquage. Une fusillade éclate, les malfaiteurs prennent la fillette en otage et s’engouffrent dans la voiture qui les attend. Karen se lance à leur poursuite et retrouve Ashley sur la chaussée, quelques kilomètres plus loin, grièvement blessée et inconsciente. Ce drame fera ressurgir de douloureux souvenirs et un fort sentiment de culpabilité chez la jeune femme. En effet, elle s’est toujours sentie responsable de la mort de son frère quand elle était adolescente. Et ne faisant pas confiance à la police qui n’a jamais réussi à appréhender l’assassin, elle décide de faire elle-même son enquête et se transforme en justicière.