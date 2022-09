Justice pour mon enfant

Olivia, étudiante en journalisme, fait la connaissance de Riley, une jeune femme qui souffre d'un trouble de l'anxiété. Très vite, les deux étudiantes se lient d'amitié. Riley souhaite suivre les traces de sa mère, Katherine, ancienne membre des "Pi Gamma Beta", et décide de tenter sa chance au sein de cette sororité. Y voyant l'opportunité de rédiger un article sur le fonctionnement de ces organisations, Olivia participe également au processus de recrutement des "PGB", orchestré par Jasmine et Paige, deux jeunes femmes charismatiques. Au fur et à mesure que les tests s'enchaînent, elle se rend compte que ces "activités de groupe" ne sont ni plus ni moins que des actes de bizutage.