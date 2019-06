Caitlin Shaker, une jeune veuve américaine, a quitté son pays pour s’installer avec sa fille, Jocelyne, en Colombie, chez son nouvel amoureux. Un soir, ils décident de laisser seule Jocelyne quelques heures pour honorer un dîner d’affaires. Mais lorsqu’ils remontent dans leur chambre, Jocelyne a disparu. Compte tenu de la notoriété du couple, les médias colombiens et américains s’intéressent beaucoup à l’affaire. Caitlin et Javier espèrent que cela permettra à l’enquête d’avancer. Mais ils se rendent très vite compte que nombre de journalistes accusent Caitlin de négligence et la rendent responsable de cet enlèvement. Dans le même temps, la police retrouve une goutte de sang appartenant à Jocelyne sur la chemise de Javier. Il n’en faut pas plus au capitaine Rojas, un policier aigri et envieux de la réussite de Javier, pour incriminer le millionnaire et l’emprisonner pour enlèvement. Totalement seule, Caitlin décide donc de reprendre l’enquête à zéro. Dans son périple, elle est épaulée par la jeune sergent Susanna Espinoza, qui ne croit pas du tout en la culpabilité de Javier. Après plusieurs désillusions, Caitlin reçoit chez elle une demande de rançon...