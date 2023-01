Kidnappée avec ma fille

Charlotte est au téléphone avec sa nièce, Allison. Elle tente de la convaincre de venir, sa fille et elle, passer du temps chez elle quand elle meurt, renversée par un chauffard. Allison quitte Philadelphie pour se rendre à l’enterrement de sa tante avec Abigail, sa fille aveugle, et Wyatt, son mari. Elle y retrouve un ancien camarade de classe, Bart McGregor, ancien comptable de sa tante. Ce dernier semble sous le charme d’Allison. De retour chez Charlotte, Wyatt appelle sa maîtresse. Allison et Abigail surprennent sa conversation. Allison lui demande des explications et finit par le mettre à la porte. Wyatt tombe sur Bart au bar du coin. Il insulte Allison, ce qui rend Bart fou. Dans la soirée, il le tue et maquille le meurtre en départ pour Bangkok. La mère de Bart, qui est en fauteuil, ne voit pas le retour d’Allison d’un très bon œil et met son fils en garde : il risque de replonger dans les ténèbres, comme des années auparavant. Bart ne veut rien entendre. Il voit rouge quand il apprend que Lance Lancaster est censé vendre la maison de Charlotte et qu’il va emmener les filles à la cabane à sucre de Mike. Il s’introduit chez Lance et publie des photos de lui avec une jeune femme âgée de 20 ans. Allison et Abigail sont écœurées. Bart tente de se rapprocher d’Allison...