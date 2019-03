L'amour face au danger

La société de protection informatique de Daniel Sanders est victime d'un pirate qui a tenté de s'introduire dans les données de diverses banques protégées par Data Hold. Le même soir, Daniel est attendu chez lui par sa femme, Rita, qui a organisé une soirée en l'honneur de leur fille, Frances, qui fête l'obtention de son diplôme. A cause de ses soucis, Daniel ne peut assister à la soirée et Rita, qui ne supporte plus ses absences répétées à cause de son travail, le lui reproche. Le lendemain, toute la famille doit partir pour quelques jours dans sa maison de campagne. Daniel hésite à partir mais, devant l'insistance de Rita, il accepte.