Susan est secrétaire de rédaction dans un journal, mais elle rêve de devenir journaliste. On lui donne la chance d’écrire un article pour l’édition de Noël. Susan, qui n’aime pas cette période de l'année, choisit comme sujet l’ange que son arrière-grand-père avait sculpté pour une mystérieuse actrice et qui a été précieusement gardé. Elle doit enquêter sur l’histoire de sa famille et l’ange lui réserve bien des surprises.