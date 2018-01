L'assassin de ma mère - Partie 1

Jane, sept ans, et sa mère, enceinte d’un petit garçon, partent passer un moment au bord d’un lac. Alors que la petite fille s’est un peu éloignée, sa mère se fait tuer. Jane croise le meurtrier et son visage s’imprime dans sa mémoire. Vingt-trois ans plus tard, elle est mariée et maman d’une petite fille, mais elle ne s’est jamais remise du meurtre de sa mère. A l’occasion d’une visite à l’hôpital pour une nouvelle grossesse, elle croit reconnaître le meurtrier en Andrew Rawlins, un oncologue réputé. Le capitaine de police Alison Hall, qui avait mené l’enquête à l’époque, rouvre le dossier, bien décidée à aider Jane. Celle-ci est soutenue par son mari Rob. En revanche, son père craint qu’elle ne se soit encore trompée.