L'avocat du Père Noël

A la veille de Noël, Michael Shapman, jeune avocat qui exerce depuis deux ans, désespère de trouver des clients. Alors qu'il est en rendez-vous au tribunal, sa fille Lily, qu'il a laissée dans la salle d'attente, sympathise avec Kris Kringle. Quelques temps auparavant, ce dernier avait reçu la visite chez lui, au pôle Nord, d'un huissier de justice qui était venu lui remettre une assignation en justice. En effet, Braxton Bennett, un multimillionnaire qui a fait fortune dans les articles de sport, attaque le père Noël en justice et l'accuse d'être à l'origine de la « détresse émotionnelle » de bon nombre de gens. Ce procès n'est qu'un prétexte pour augmenter son chiffre d'affaires, il espère en réalité réaliser une énorme opération commerciale qui consiste à remplacer ce personnage culte par une poupée qu'il a créée. Cependant, il ne s'attendait pas à ce que quelqu'un prétende être le père Noël et le procès doit finalement avoir lieu. Poussé par Lily, Michael accepte de défendre Kris Kringle. Il a peur de mettre sa carrière en péril mais Lauren, son amie de lycée qui est secrètement amoureuse de lui, l'encourage. Michael confie à Kris qu'il souffre encore du décès de sa femme Andy. Ce dernier lui ouvre les yeux et lui conseille de faire place au renouveau dans sa vie. Au cours d'un rendez-vous officieux, l'avocate de l'accusation remet à Michael le dossier médical de Kris Kringle qui indique qu'il aurait fait un séjour en hôpital psychiatrique. Se sentant trahi, Michael refuse de le représenter au procès. Kris lui explique qu'il s'était fait admettre en tant que patient pour venir en aide à des enfants qu'on avait privés de fête de Noël. Michael n'en croit pas un mot et le met à la porte. Il décide de se rendre dans cet hôpital et découvre que Kris lui a dit la vérité. Il redevient alors son avocat et gagne le procès grâce au témoignage de Lily. Bennett présente ses excuses à Kris Kringle. Michael, Lauren et Lily rentrent chez eux fêter Noël.