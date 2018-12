L'enfant de Noël

Marie et Billy Taylor sont mariés depuis neuf ans, et Marie veut divorcer. Mais Billy pense que leur relation peut encore être sauvée. Le jour où ils sont censés signer les papiers du divorce, Taylor, une petite fille, débarque de nulle part dans leur maison, bien décidée à rester. Elle va vite prendre une telle place qu’ils vont la considérer comme leur fille, eux qui n’ont pas d’enfants et qui semblent en souffrir beaucoup. Mais une fille pas comme les autres puisque, ils le découvrent tôt, cette enfant est un ange qui s’est échappé du paradis. Taylor fait tout pour que Marie et Billy se réconcilient, mais constatant qu’elle échoue, elle décide de repartir d’où elle vient, aidée par Donatello, son ange protecteur. Avant de partir, Taylor leur laisse un cadeau à chacun pour qu’ils comprennent qu’elle n’était autre que le bébé qu’ils ont perdu 8 ans auparavant lors d’une fausse couche et que sa mission était de les réconcilier pour préparer la venue de son petit frère. Mais Taylor finit par accomplir sa mission : Billy, Marie et leur fils vivent enfin un bonheur total en famille.