Mitchell Harris, un petit garçon âgé de 6 ans, disparaît alors qu’il passe la journée au bord du lac avec sa famille. Depuis, sa mère ne vit que pour le retrouver, ce qui a brisé son couple et l’a éloignée de Summer, la sœur jumelle de Mitchell, et de Jonathan, son plus jeune fils. Onze ans après l’enlèvement, quand son fils rentre enfin à la maison après avoir vu une affiche dans la rue, Laura Harris pense que son vœu s'est exaucé. Mais le rêve tourne vite au cauchemar...