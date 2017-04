Dans l'enfer de la captivité  

Janice et Cameron, deux jeunes adultes, enterrent un corps dans la forêt, de nuit. Sur une route de Californie en mai 1977, le couple prend Colleen, une jeune femme, en stop. Arrêtés dans la campagne, Cameron la ligote, la bâillonne et place sa tête dans une boîte. Une fois chez eux, Cameron suspend Colleen au plafond du sous-sol. Il la fouette, puis fait l'amour à sa femme. Il allonge la captive sur une table, la tête dans la boîte. Pendant que son mari est au travail, Janice entend Colleen geindre. Elle descend la voir. A son retour, Cameron nourrit Colleen, puis la fouette. Au lit, Janice dit à son mari qu'ils ne doivent pas la relâcher. Elle lui fait promettre de ne pas coucher avec elle. Cameron fabrique une boîte de la longueur d'un corps, avec un système de ventilation. Il y allonge Colleen. Celle-ci repense à sa dernière conversation avec son père et à sa rencontre avec son couple de ravisseurs. Jack, le père de Colleen, apprend que sa fille n'a pas payé son loyer. Sa femme et lui vont signaler la disparition de leur fille à la police. Comme elle est majeure et qu'ils n'ont pas de preuve, aucune recherche n'est lancée.