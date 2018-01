L'engrenage de l'anorexie

Hannah a dix-sept ans. Elle est sur le point d’intégrer l’université dont elle rêve, fait de la danse, a des amis et une famille aimante, mais elle est mal dans sa peau et se trouve grosse, à tort. Un jour, elle découvre l’existence d’un site web de «Thinspiration», créé par une certaine Butterfly Ana. «Ana» étant un code pour «Anorexie». Ce genre de site prône l’anorexie en encourageant ses membres à maigrir sans limite, tout en leur apprenant à cacher cette obsession à leur entourage. Hannah se lance alors dans une course effrénée à la minceur absolue. Prise sous l’aile malveillante de Butterfly Ana, elle ne se nourrit plus et perd de plus en plus de poids. Elle devient irritable, paranoïaque et sombre dans la dépression. Sur le site, elle fait la connaissance d’Hip Pop K, un membre qui la met en garde contre Butterfly Ana, mais elle ne l’écoute pas. Elle est déjà prise au piège par la créatrice du site qui l’incite à s’isoler de toutes les personnes qui comptent pour elle, afin de mieux la contrôler et de l’entraîner dans son monde sans calorie. Ses parents finissent par découvrir l’horreur qu’elle vit et subit... Pendant ce temps, son jeune frère, Léo qui fait de la lutte, est entraîné par leur père qui lui en demande toujours plus pour perdre du poids afin d’accéder à la catégorie qui fera de lui un champion. Lors d’un match de championnat, Léo s’écroule, à bout de force. Il ne se relèvera jamais... C’est alors qu’Hannah comprend qu’il était lui aussi anorexique. La mort de son petit frère est un déclic pour Hannah...